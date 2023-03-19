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На Луганщині прикордонники знешкодили дрон росіян

Дрон пробував вести аеророзвідку.

На Луганщині прикордонники знешкодили дрон росіян

У Луганській області прикордонники знешкодили безпілотний літальний апарат, який російська армія застосовувала для розвідки позицій.

Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Facebook.

“Прикордонники затрофеїли ворожий дрон з тепловізором. На Луганщині охоронці кордону знешкодили БПЛА ворога. Цього разу – це DJI Mavic 2 Enterprise. Дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників Луганського загону. Але спроба для шпигуна виявилася невдалою – наші бійці приземлили коптер за допомогою антидронової рушниці”, - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що на південному напрямку Сили оборони України знищили зенітний ракетний комплекс "Стріла-10" та пересувний пункт розвідки й управління російських загарбників.

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