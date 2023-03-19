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На Чернігівщині підсилять артилерійську розвідку, - Наєв

Прикордоння Чернігівської області обстрілюється майже кожен день.

На Чернігівщині підсилять артилерійську розвідку, - Наєв
Фото: Скрін з відео

У Чернігівській області командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення, яке мешкає у прикордонних районах і зазнає артилерійських та мінометних обстрілів.

Про це повідомляє командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Окрім Наєва, у нараді взяли участь командир угруповання військ бригадний генерал Дмитро Красильников, начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Так, Чаус підкреслив, що прикордоння Чернігівської області обстрілюється майже кожен день, від цього страждають цивільні. Обстрілам піддаються 34 населені пункти. За його словами, в прикордонних регіонах перебувають 665 неповнолітніх, тому влада намагається переконати їх до евакуації.

З огляду на це, Наєв звернувся до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням про виділення додаткових сил і засобів ППО, а також підсилення артилерійської розвідки для потреб Чернігівської області.

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Нагадаємо, що російські війська зранку 18 березня завдали 20 ударів з артилерії та мінометів по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

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