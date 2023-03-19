Інструктори з Канади у рамках операції UNIFIER навчають українських військових використанню танків Leopard.

Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних сил України та оприлюднив відповідні фото Служби зв'язків з громадськістю операції UNIFIER.

“Інструктори 1-ї механізованої бригадної групи 3-ї дивізії Збройних сил Канади в рамках операції UNIFIER у партнерстві з військовослужбовцями Збройних сил Польщі та Збройних сил Норвегії навчають українських військовослужбовців бронетанковому мистецтву використання танків Leopard у Польщі, щоб переконатися, що українські танкісти добре підготовлені до захисту своєї країни з більшою мобільністю та вогневою міццю”, - йдеться в повідомленні.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Нагадаємо, що 16 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що танки AMX-10 RC щойно прибули до України.