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Міністр оборони Франції заявив, що танки AMX-10 RC вже в Україні

"Деякі вже прибули на передову", - додав міністр.

Міністр оборони Франції заявив, що танки AMX-10 RC вже в Україні
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Фото: nv.ua

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що танки AMX-10 RC щойно прибули до України, повідомляє Le Figaro.

Про це Лекорню сказав під час слухань комітету з питань оборони Національної асамблеї Франції.

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"Деякі вже прибули на передову", додав міністр.

Він не уточнив, про яку кількість військової техніки йдеться.

Постачання мало відбутися через два місяці після оголошення, аби підготувати екіпажі.

"Я розглядаю можливість проведення другої хвилі постачань. Я готую низку рішень для Президента Республіки, бо про них (техніку) починають надходити добрі відгуки українських партнерів", - сказав Лекорню.

Нагадаємо, у січні Себастьян Лекорню заявив Франція сподівається передати Україні танки AMX 10-RC за два місяці.

Тим часом 16 березня Німеччина оголосила про надання Україні нової військової допомоги.

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