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Біля захопленого Маріуполя ліквідували склад боєприпасів окупантів

Росіяни формували склад протягом останніх тижнів.

Біля захопленого Маріуполя ліквідували склад боєприпасів окупантів
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

Поблизу захопленого Маріуполя у селі Малоянісоль знищили склад боєприпасів російських військових.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріупольський район, село Малоянісоль. “Бавовна”. Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу “Градів” (скоріш за все – відлуння детонації)”, – зазначив Андрющенко.

Він додав, що після вибухів загарбники підняли гелікоптери.

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Нагадаємо, у Маріуполі вночі 13 березня пролунали три вибухи.

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