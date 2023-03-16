Поблизу захопленого Маріуполя у селі Малоянісоль знищили склад боєприпасів російських військових.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маріупольський район, село Малоянісоль. “Бавовна”. Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні. До того в Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу “Градів” (скоріш за все – відлуння детонації)”, – зазначив Андрющенко.

Він додав, що після вибухів загарбники підняли гелікоптери.

Нагадаємо, у Маріуполі вночі 13 березня пролунали три вибухи.