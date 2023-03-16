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На Закарпатті настоятель храму УПЦ МП отримав підозру в розпалюванні релігійної ненависті

У грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

На Закарпатті настоятель храму УПЦ МП отримав підозру в розпалюванні релігійної ненависті
Фото: СБУ

На Закарпатті настоятель храму УПЦ МП отримав підозру розпалюванні релігійної ненависті.  

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

“Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який причетний до розпалювання релігійної ненависті”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у грудні минулого року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно глава РПЦ Володимир Гундяєва (патріарх Кирило) написав листа Папі римському Франциску, в якому поскаржився на виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. 

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