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ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині

Молодший лейтенант Віктор Вітусевич визнав свою провину. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Віктор Вітусевич
Фото: Скрін з відео

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень командиру взводу однієї з військових частин Житомирщини. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Виховна бесіда” із солдатом відбулась, начебто, через те, що той був напідпитку. Офіцер побив його руками та ногами, солдат отримав легкі тілесні ушкодження”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після оприлюднення відео з побиттям у мережі інтернет, ДБР порушило кримінальне провадження. Військовий визнав свою провину.

Наразі, молодшому лейтенанту повідомлено про підозру за фактом перевищення службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Командира відсторонено від посади на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у 190-му навчальному центрі ЗСУ в селищі Гуйва Житомирської області командир 2-го взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата. Пізніше лейтенант записав відеозвернення з виправданнями.

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