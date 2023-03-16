Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії

Протягом останнього тижня російські спроби штурму Вугледара "майже напевно" вповільнилися. Цьому передували численні невдалі атаки протягом попередніх трьох місяців.

Однією з причин великих втрат Росії на тому напрямку стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протитанкових мінних систем (RAAM). Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттер.

"RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 км від осередку", – пояснили в міністерстві.

За даними британців, інколи ЗСУ випускали міни позаду російських підрозділів, коли російська техніка намагалася відійти.

Єдиний останній помітний тактичний успіх Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців "групи Вагнера", які зараз ведуть публічну ворожнечу з міністерством оборони Росії.

Існує реалістична можливість того, що міноборони Росії було наполегливим у своєму прагненні досягти успіху у Вугледарі, частково тому, що воно хоче, щоб його власний успіх конкурував із досягненнями "Вагнера".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 March 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ND6yhgaSFk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 16, 2023

Найманці “Вагнера” беруть участь у штурмі Бахмута. За даними української розвідки, характерною тактикою “вагнерівців” є те, що вони не відступають із поля бою навіть у разі поранення, оскільки їх зразу ж розстрілюють їхні колеги.

Про конфлікт між Пригожин і російським міністром оборони Сергієм Шойгу відомо давно. Вони конкурують, і Шойгу, за даними розвідки, посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях.

Протитанкові мінні системи RAAM ЗСУ отримали від США, писав "Мілітарний". Ці системи здатні створювати мінні поля.