До складу групи входили дві мешканки Краматорська. Одна з них - медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ.

У результаті спецоперації на Донеччині контррозвідка Служби безпеки викрила агентів головного управління Генерального штабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До складу ворожої агентури входили дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу Тероборони ЗСУ. За вказівкою росіян вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку.

У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута.

Крім того, зловмисниці фіксували результати ворожих обстрілів для коригування повторних ударів.

Обох російських агенток затримали під час виконання ними розвідувального завдання. За даними слідства, вони перебували на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

Росіяни обіцяли своїм поплічницям "керівні посади" в місцевій окупаційній адміністрації.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць виявлено мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російським "куратором".

Слідчі СБУ повідомили одній із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), іншій – за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України). Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало "народних дружинників", які жорстоко вбили двох людей під час окупації Харківщини.