Захисники за добу ліквідували понад 1000 окупантів і 12 танків

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 16 березня 2023 орієнтовно склали 162 560 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. За його даними, ворог також втратив:
- танків – 3504 (+12)
- бойових броньованих машин – 6810 (+11)
- артилерійських систем – 2539 (+11)
- РСЗВ – 503 (+1)
- засоби ППО – 265 (+3)
- літаків – 305 (+1)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13)
- крилаті ракети – 907 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17)
- спеціальна техніка – 257 (+0).