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Захисники за добу ліквідували понад 1000 окупантів і 12 танків

Росіяни також втратили 11 артилерійських установок. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 16 березня 2023 орієнтовно склали 162 560 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. За його даними, ворог також втратив: 

  • танків – 3504 (+12)
  • бойових броньованих машин – 6810 (+11)
  • артилерійських систем – 2539 (+11)
  • РСЗВ – 503 (+1)
  • засоби ППО – 265 (+3)
  • літаків – 305 (+1)
  • гелікоптерів – 289 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13)
  • крилаті ракети – 907 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17)
  • спеціальна техніка – 257 (+0).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Нагадаємо, росіяни не відмовляються від своїх намірів щодо окупації України, продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.

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