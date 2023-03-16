Захисники за добу ліквідували понад 1000 окупантів і 12 танків

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 16 березня 2023 орієнтовно склали 162 560 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 1040 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. За його даними, ворог також втратив:

танків – 3504 (+12)

бойових броньованих машин – 6810 (+11)

артилерійських систем – 2539 (+11)

РСЗВ – 503 (+1)

засоби ППО – 265 (+3)

літаків – 305 (+1)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+13)

крилаті ракети – 907 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5394 (+17)

спеціальна техніка – 257 (+0).

Фото: Генеральний штаб ЗСУ