Компенсації за знищене і пошкоджене майно: можливий алгоритм отримання, процедури та ризики

Що ж передбачає 7198-й, і хто може претендувати на компенсації?

Та навіть після підписання й оприлюднення закон набуде чинності лише через два місяці, які необхідні, щоб підготувати додаткові підзаконні акти Кабміну та запустити систему відшкодування.

Депутати працювали над 7198-м майже рік. Так довго тому, пояснили LB.ua у парламенті, що сперечалися, який саме орган визначатиме розмір компенсацій і стане розпорядником коштів.

Наприкінці лютого 2023 року парламент ухвалив Закон №7198 «Про компенсації за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації». Документ має підписати президент, і тоді він набуде чинності.

Фото: EPA/UPG

Що буде компенсувати держава?

По-перше, компенсації надаватимуть виключно за нерухомість, яку пошкодили або знищили з 24 лютого 2022 року.

По-друге, саму компенсацію будуть надавати виключно за житлову нерухомість – пошкоджену або знищену: квартири, інші житлові приміщення у гуртожитках, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, в яких уже були зведені опорні та зовнішні конструкції. Також буде можливість претендувати на компенсацію пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

По-третє, компенсації отримають лише фізичні особи, які є громадянами України: власники нерухомості; члени кооперативів, які викупили житло, проте не встигли зареєструвати право власності; замовники або інвестори будівництва, а також їхні спадкоємці. Таке саме право отримають об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, їхні управителі чи уповноважені співвласниками.

У Міністерстві розвитку громад повідомили, що вже працюють над механізмом компенсацій для юридичних осіб.

Претендувати на компенсації не зможуть особи, щодо яких держава запровадила санкції, засуджені за вчинення злочинів проти національної безпеки та їхні спадкоємці.

Пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна матимуть учасники бойових дій, багатодітні сім’ї та особи з інвалідністю I та II груп.

Живих грошей не даватимуть

Власники пошкодженого житла отримають кошти на цільові рахунки, аби оплатити будівельні роботи чи будматеріали.

«У реєстрі нерухомого майна буде сформована черга, відповідно до якої людям перерахують кошти, які можна буде витратити лише на два коди: оплату матеріалів чи будівельно-монтажні роботи. Придбати за них будь-які інші послуги чи матеріали буде неможливо», – пояснила Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Фото: Олександр Задніпряний/Mind Заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська

Власникам вщент знищених квартир також не даватимуть коштів на придбання нового житла. Натомість вони отримають житлові сертифікати про гарантії держави профінансувати придбання готових квартир чи житла, яке ще будують. Обсяг коштів визначатимуть на базі оцінки збитків.

А от власники приватних будинків зможуть отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або ж грошову компенсацію на спецрахунки для фінансування будівництва. Розміру такої компенсації (і грошової, і у вигляді житлового сертифіката) закон не обмежує. Як і місцерозташування, типу та площі нового житла, будівництво якого профінансують через сертифікат.

Проєктну документацію на будівництво нового майна має розробляти Агенція з відновлення, а фінансувати Фонд з відновлення пошкодженого чи зруйнованого майна. Хоча за законом, органи місцевого самоврядування теж матимуть змогу самостійно запустити ці процедури.

Передбачена також можливість для громадян обрати дорожче житло та самостійно покрити різницю. Або навіть використати кілька сертифікатів різних власників для придбання, наприклад, одного будинку. Якщо вартість житла буде вищою за суму, що зазначена в сертифікаті, решту компенсації можна буде отримати лише коштом майбутніх репарацій від РФ.

Сам сертифікат слід буде використати впродовж п’яти років з подальшою п’ятирічною забороною на продаж цього нерухомого майна. Можливий лише варіант передачі у спадок. Хоча поки що незрозуміло, які будуть санкції за порушення цієї норми закону.

Фото: EPA/UPG

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, зазначила, що в першу чергу компенсуватимуть незначні пошкодження.

«Це об’єкти, які можна відновити у форматі поточного ремонту. Для цього сам власник має подати заявку. Також право власності має бути обов'язково зафіксоване в Реєстрі нерухомого майна, який працює з 2014 року… Далі об’єкт обов'язково має бути внесений в Реєстр пошкодженого чи знищеного майна. Це ключова норма для всіх видів компенсації. І вже органи місцевого самоврядування будуть здійснювати огляд цього об’єкту, створюючи акти огляду чи звіти технічного обстеження, що вже робилося протягом року. Заповнений чек-ліст пошкоджень передбачатиме усереднену вартість для певного виду пошкоджень, аби далі (комісією) нараховувалися компенсації», – пояснила вона.

Якщо власник відновив майно за свій кошт чи за допомогою донорів, то компенсацію він отримає, коли країна-агресор виплатить репарації.

Через Дію, ЦНАП чи нотаріуса до комісій на місцевому рівні

Заяву для отримання компенсації можна буде подати і під час дії воєнного стану, і впродовж року з дня його припинення або скасування через Дію або ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса.

До заяви необхідно додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та за наявності матеріали фото- і відеофіксації до та/або після знищення.

Розглядатимуть заяви та ухвалюватимуть рішення про внесення у реєстр комісії з розгляду питань надання компенсації. Їх мають створити виконавчі органи місцевих рад, військові або військово-цивільні адміністрації населених пунктів.

Станом на середину березня в Дію вже подано майже 350 тис. заявок громадян про зруйноване чи пошкоджене майно. Це понад 23,5 млн кв. м житла.

Фото: Міська адміністрація Гостомеля Пошкоджений російськими окупантами будинок у Гостомелі

Хто за все це заплатить?

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно мають стати:

– кошти державного та місцевих бюджетів;

– кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів;

– міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога;

– репарації або інші стягнення з Російської Федерації;

– інші джерела, не заборонені законодавством України, в тому числі місцеві фонди, створені з метою надання компенсації та відновлення пошкоджених/знищених (зруйнованих) об’єктів нерухомого майна.

Фото: EPA/UPG

Порядки та загрози

Зараз Кабмін готує постанову, яка міститиме чек-ліст з переліком орієнтовних пошкоджень, які вже зрозумілі за результатами роботи минулого року над відновленням об'єктів з Резервного фонду держбюджету.

«Буде визначена усереднена вартість однієї одинці окремого виду пошкодження. Можливо, це будуть квадратні метри чи штуки, щось інше. Відповідно до цього орган місцевого самоврядування зможе розрахувати компенсацію», – пояснила Наталія Козловська.

Представники можливих донорів уже висловлюють побоювання щодо певних положень і процедур закону.

«Ми бачимо багато викликів, які можуть виникати в процесі призначення компенсацій. Тому необхідно убезпечити громади, аби вони не призводили до конфліктів. Через це вкрай важлива наявність прав власності в Реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна. Це дозволить максимально уникнути питання судових спорів за власність і тому подібне», – зазначив керівник проєкту USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» Данило Молчанов.

Фото: twitter.com/project_TAPAS Данило Молчанов

Його колега Анастас Бойко додав, що одна з очевидних майбутніх проблем – визначення розміру компенсації: «Яка конкретна вартість об'єкта, враховуючи його стан і конструктивні особливості. Тому треба буде працювати з кожним об’єктом окремо».

Зараз USAID і Мінінфраструктури узгоджують систему контролю виплат і формуванням списків на отримання компенсацій за результатами винесених комісіями рішень.