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Українці через “Дію” подали вже понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла

Уряд готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі.

Українці через “Дію” подали вже понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла
Зруйновані росіянами житлові будинки
Фото: Катерина Петренко

На нараді за участю Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури йшлося про відновлення житла українців – пріоритетний напрямок швидкої відбудови. Саме на це планується спрямувати кошти від конфіскованих російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

“На виконання доручень президента Володимира Зеленського Уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі. Наразі через “Дію” українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла”, - розповів прем’єр-міністр. 

Він зазначив, що ці повідомлення були проаналізовані у розрізі регіонів. В уряді обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни, визначили три напрямки відшкодування: на поточний ремонт, на капітальні ремонтні роботи та на повну відбудову зруйнованого житла.

Шмигаль наголосив, що весь шлях від подачі заявки й до відновлення мусить бути чітким і простим.

Уряд розраховує на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій РФ.

Нагадаємо, в Україні планують запустити платформу «Україна – наш Дім» (Ukraine is Home) для людей, чиє житло постраждало через війну. 

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