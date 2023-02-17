Українці через “Дію” подали вже понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла

На нараді за участю Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінцифри, Агентства відновлення та розвитку інфраструктури йшлося про відновлення житла українців – пріоритетний напрямок швидкої відбудови. Саме на це планується спрямувати кошти від конфіскованих російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“На виконання доручень президента Володимира Зеленського Уряд активно готується до запуску відновлювальних проєктів у житловому секторі. Наразі через “Дію” українці подали понад 325 тис. повідомлень про знищення або пошкодження житла”, - розповів прем’єр-міністр.

Він зазначив, що ці повідомлення були проаналізовані у розрізі регіонів. В уряді обговорили механізм роботи реєстру, де фіксуються руйнування внаслідок війни, визначили три напрямки відшкодування: на поточний ремонт, на капітальні ремонтні роботи та на повну відбудову зруйнованого житла.

Шмигаль наголосив, що весь шлях від подачі заявки й до відновлення мусить бути чітким і простим.

Уряд розраховує на якнайшвидше ухвалення законопроєкту 7198 про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок терористичних дій РФ.

Нагадаємо, в Україні планують запустити платформу «Україна – наш Дім» (Ukraine is Home) для людей, чиє житло постраждало через війну.