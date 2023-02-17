У Херсоні затримали директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні "борди" для російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупантам і сам запропонував їм PR-послуги щодо інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму.

"Для цього він особисто займався розробкою «стратегії» ворожої інформкампанії за «приєднання» регіону до складу Росії. Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового плебісциту", - йдеться в повідомленні.

Вартість "замовлення" становила більше ніж пів мільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував у російських рублях.

20 рекламних щитів компанії були встановлені уздовж автомобільних доріг та в місцях масового перебування людей.

Після звільнення Херсона колаборант намагався "залягти на дно" і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Втім співробітники СБУ викрили його, встановили місцезнаходження і затримали.

Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ вже ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.