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Україна та Польща вдосконалюватимуть трубопровідне сполучення

Оператори ГТС обох держав підписали меморандум про співпрацю.

Україна та Польща вдосконалюватимуть трубопровідне сполучення
Фото: Оператор ГТС України

Оператор ГТС України та польський оператор "Gaz-System S.A." у Варшаві підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення міждержавного трубопровідного сполучення між Польщею та Україною.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Цей документ має сприяти прискоренню робіт зі створення інтегрованого газового хабу в Східній Європі.

Крім цього, меморандум передбачає створення дослідницької платформи для транспортування відновлюваних газів (біометану та водню) та реалізацію відповідних пілотних проєктів.

Нагадаємо, Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках, зокрема щодо видобутку газу на заході України, а також щодо створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС.

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