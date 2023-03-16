Україна та Польща вдосконалюватимуть трубопровідне сполучення

Оператор ГТС України та польський оператор "Gaz-System S.A." у Варшаві підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення міждержавного трубопровідного сполучення між Польщею та Україною.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Цей документ має сприяти прискоренню робіт зі створення інтегрованого газового хабу в Східній Європі.

Крім цього, меморандум передбачає створення дослідницької платформи для транспортування відновлюваних газів (біометану та водню) та реалізацію відповідних пілотних проєктів.

Нагадаємо, Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках, зокрема щодо видобутку газу на заході України, а також щодо створення енергетичного мосту Жешув – Хмельницька АЕС.