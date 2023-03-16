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У Польщі затримали вже 9 підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами

Вони готували диверсії на замовлення російської розвідки, аби паралізувати постачання озброєння в Україну.

У Польщі затримали вже 9 підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами
Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський
Фото: Вікіпедія

Кількість затриманих у Польщі осіб, яких підозрюють у співпраці з Росією, зросла до 9, повідомляє РАР.

Шістьох із них уже заарештували, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

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Зловмисники готували диверсії на замовлення російської розвідки. 

"Останніми днями Агенство внутрішньої безпеки (ABW) затримало 9 осіб, підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами. Підозрювані вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на замовлення російської розвідки", - сказав Камінський.

За його словами, затримані були іноземцями з-за східного кордону. Шістьом особам прокуратура пред'явила звинувачення у шпигунстві на користь РФ та участь в організованій злочинній групі. Щодо вчорашні затриманих, то проти трьох відкрили вже кримінальні справи.

Як повідомив Камінський, докази свідчать про те, що ця група здійснювала моніторинг залізничних маршрутів. "У її завдання входило розпізнавання, моніторинг та документування перевезень зброї, які здійснювалися для України. Підозрювані також готувалися до диверсійних дій з метою паралізувати постачання техніки, зброї та допомоги в Україну", - сказав міністр.

Офіцери ABW знайшли камери, електронне обладнання, а також GPS-передавачі, які мали бути встановлені на транспорті з допомогою для України.

За словами міністра, злочинна група тримала вказівку здійснювати пропагандистську діяльність з метою дестабілізації польсько-українських відносин, розпалювання ворожих настроїв щодо країн НАТО в Польщі. 

"У ABW є докази того, що підозрювані отримували винагороду російськими спецслужбами на постійній основі. У межах розвідувальної діяльності учасники групи систематично отримували оплату за завдання, які виконували", — підкреслив Камінський.

Нагадаємо, 15 березня співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали шістьох осіб. У зв'язку з їхньою діяльністю на залізничних коліях та на об'єктах критичної інфраструктури країни запровадили режим підвищеної готовності.

Нещодавно військовий трибунал Риму засудив до 30 років офіцера ВМС Італії Вальтера Бйота. Його звинувачували у переданні за гроші секретної інформації та документів співробітнику російського посольства.

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