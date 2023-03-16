Володимир Зеленський і Ріші Сунак обговорили оборону Бахмута

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це голова держави написав у Telegram.

“Хороша розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Поінформував про ситуацію на фронті, оборону Бахмута. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів. Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України”, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна цінує незмінну позицію Великої Британії.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак упевнений, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин. Але зараз для цього ще не час – спершу треба забезпечити Україні перевагу на полі бою.