Сунак упевнений, що війна закінчиться переговорами, але зараз в пріорітеті забезпечення Україні переваги на полі бою

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак упевнений, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин, але зараз для цього ще не час. Спершу треба забезпечити Україні перевагу на полі бою, сказав премʼєр у межах саміту з президентом Франції Еммануелем Макроном, пише The Guardian.

Він запевнив, що буде підтримувати президента Володимира Зеленського, аби той був "у найкращому місці для цих переговорів".

Хоча прем’єр-міністр зазначив, що зараз не час для мирних переговорів, він знову зобов’язався надати Україні додаткову підтримку, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення приймати Україні. І те, що нам потрібно зробити, це поставити їх у найкраще можливе місце, щоб провести ці розмови у відповідний момент, який має сенс для них. Але на даний момент пріоритетом має бути надання їм ресурсів, навчання та підтримки, необхідні для просування вперед і створення переваги на полі бою", – сказав він.

Нагадаємо, Ріші Сунак та Еммануель Макрон планують сьогодні, 10 березня, підписати угоду про співпрацю двох країн у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською агресією.