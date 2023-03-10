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Україна потребує від НАТО гарантій безпеки іще до вступу в Альянс, на етапі війни з РФ, – Зеленський

Україна потребує гарантій безпеки на тому етапі, на якому перебуває. 

Україна потребує від НАТО гарантій безпеки іще до вступу в Альянс, на етапі війни з РФ, – Зеленський
Фото: dw.com

Україна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі, і хоче обговорити на ньому певні кроки з боку Альянсу.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу із премʼєркою Фінляндії Санною Марін.

"Авжеж, ми дякуємо усім державам НАТО, які підтримують нас на полі бою. Окрім цього, нам потрібні стратегічні гарантії безпеки. Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків на зустріч до України ми очікуємо на цьому Вільнюському саміті", – зазначив президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться в липні 2023. Україна запрошена як спеціальний гість. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що членство України в Альянсі є "віддаленною перспективою". Водночас він визнав необхідність гарантій безпеки та продовження підтримки України.

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