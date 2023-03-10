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Росія продовжує інформаційну атаку щодо Бахмута і дискредитує командувача Сухопутних військ

Окупанти прагнуть вселити сумнів та недовіру до військових рішень та людей, які їх ухвалюють. 

Росія продовжує інформаційну атаку щодо Бахмута і дискредитує командувача Сухопутних військ
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Росія здійснює чергову інформаційну атаку стосовно Бахмута. Зокрема, ворог запустив велику кількість нібито інсайдерської інформації про “суперечності” між військово-політичним керівництвом у рішеннях стосовно оборони цього міста.

Тобто про те, що начебто Президент, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Це не так, заявила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також росіяни, за її словами, дискредитують особисто Командувача сухопутних військ, вигадують політичні підтексти воєнних рішень та намагаються показати, що вони своїх бережуть, а українське командування нібито не рахується з життями. 

“Насправді все навпаки. Про що свідчить співвідношення загиблих - в них у декілька разів вище, та тактика бойових дій”, – заявила вона.

Метою поширення дезінформації є навʼязування сумніву в суспільстві про те, чи варто захищати Бахмут. 

“Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним”, – зауважила заступниця міністра.

Також окупанти прагнуть вселити сумнів та недовіру до наших військових рішень та людей, які їх ухвалюють. 

Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації зазначали, що опублікована в газеті Bild інформація про суперечності між Зеленським і Залужним у доцільності продовженні оборони Бахмута є фейковою.

У понеділок на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача Залужний та Сирський підтримали продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.

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