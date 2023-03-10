Знову спостерігається висока активність ворожої авіації з Ростова-на-Дону в напрямку Запоріжжя.

Учора над Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом.

Про це повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко.

"Вчора над містом вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом. Над Кальміуськім районом в районі ММК ім. Ілліча першу половину дня на малій висоті. Росіяни дедалі намагаються посилити заходи безпеки для попередження нової Маріупольської бавовни", - написав він.

Андрющенко зазначив, що спостерігається висока активність ворожої авіації - з напряму Ростова-на-Дону в напрямку Запорізької області.

Нагадаємо, що в Маріуполі росіяни вимикають мобільну мережу під час перекидання військ.