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У Старобільську складають списки нежитлових будинків, щоб заселяти туди росіян

Працівникам комунальних підприємств місяціми не виплачують зарплату.

У Старобільську на Луганщині під виглядом перевірки лічильників газу співробітники міськгазу оглядають квартири і будинки, складають списки нежитлових приміщень, щоб згодом заселяти туди росіян.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

"У Старобільську добре себе почувають працівники міськгазу. Вони почали ходити для звірки даних лічильників, паралельно складаючи списки помешкань, де ніхто не живе, щоб заселяти в квартири та будинки росіян та мародерити", - йдеться в повідомленні.

Тим часом працівникам комунальних підприємствах міста Рубіжний місяцями не виплачують заробітну плату. "Аби побачити гроші, рубіжани продають власні речі та консервацію", - зазначили в ОВА.

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Також у Сєвєродонецьку не завжди виплачують гроші привезеним із Росії для проведення косметичних ремонтів зруйнованих будинків будівельникам.

"Так, одна з бригад після тижневого очікування отримала зарплату гуманітарною допомогою, яку зекономили під час видачі населенню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Кремінній Луганської області також фіксують різке збільшення випадків виселення жителів із їхніх домівок.

Раніше стало відомо, що росіяни примусово виселяли людей, які проживають вздовж Дніпра на Херсонщині. Вивільнені таким чином оселі планували під заселення окупантами.

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