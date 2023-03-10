ЗСУ знищили за минулу добу ще 870 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 156 990 військових.

За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 870 російських купантів. Загалом ворог вже втратив в Україні близько 156 990 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 156990 (+870) осіб ліквідовано;

танків - 3448 (+7);

бойових броньованих машин - 6742;

артилерійських систем - 2475 (+10);

РСЗВ - 491 (+3);

засоби ППО - 256 (+2);

літаків - 304 (+1);

гелікоптерів - 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107;

крилаті ракети - 907 (+34);

кораблі / катери (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6);

спеціальна техніка - 240 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора бійці 44-ї окремої артилерійської бригади та аеророзвідники 128-ої гірсько-штурмової бригади в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області знищили російський комплекс РЕБ “Борисоглєбськ-2”.