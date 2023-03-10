ЗСУ знищили за минулу добу ще 870 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 870 російських купантів. Загалом ворог вже втратив в Україні близько 156 990 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 156990 (+870) осіб ліквідовано;
- танків - 3448 (+7);
- бойових броньованих машин - 6742;
- артилерійських систем - 2475 (+10);
- РСЗВ - 491 (+3);
- засоби ППО - 256 (+2);
- літаків - 304 (+1);
- гелікоптерів - 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107;
- крилаті ракети - 907 (+34);
- кораблі / катери (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6);
- спеціальна техніка - 240 (+3).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, вчора бійці 44-ї окремої артилерійської бригади та аеророзвідники 128-ої гірсько-штурмової бригади в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області знищили російський комплекс РЕБ “Борисоглєбськ-2”.