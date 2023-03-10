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ЗСУ знищили за минулу добу ще 870 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 156 990 військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 870 російських окупантів
Фото: скрин відео

За минулу добу Збройні сили україни знищили ще 870 російських купантів. Загалом ворог вже втратив в Україні близько 156 990 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 156990 (+870) осіб ліквідовано;
  • танків - 3448 (+7);
  • бойових броньованих машин - 6742;
  • артилерійських систем - 2475 (+10);
  • РСЗВ - 491 (+3);
  • засоби ППО - 256 (+2);
  • літаків - 304 (+1);
  • гелікоптерів - 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107;
  • крилаті ракети - 907 (+34);
  • кораблі / катери (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6);
  • спеціальна техніка - 240 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вчора бійці 44-ї окремої артилерійської бригади та аеророзвідники 128-ої гірсько-штурмової бригади в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області знищили російський комплекс РЕБ “Борисоглєбськ-2”.

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