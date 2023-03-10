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Лавров розповсюдив дезінформацію, що “Київ заблокував домовленість про захисну зону навколо ЗАЕС”

Така можливість нібито "була близькою".

Лавров розповсюдив дезінформацію, що “Київ заблокував домовленість про захисну зону навколо ЗАЕС”
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що “домовленість про захисну зону навколо Запорізької АЕС була близькою, але її заблокував Київ”.

Дезінформацію Лаврова цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Він додав, що “РФ не бачить жодного бажання української сторони розпочинати серйозну розмову щодо врегулювання ситуації”. 

Французька політикиня Марін Ле Пен маніпулює,  що “події в Україні можуть призвести до “столітньої війни”, якщо Захід продовжить постачати наступальне озброєння Києву”. 

“Україна не може виграти – лише якщо НАТО прийде на допомогу. Але тоді в конфлікт вступить Китай”, – заявила вона.  

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Ще одна дезінформація – від американського політика Дугласа Макгрегора. За його словами, Захід “недооцінив РФ, а армія, яку ми озброїли в Україні, знищена”.

“Все, чого ми досягли, – послабили НАТО, а тепер мусимо визнати, що припустилися помилки і маємо дійти згоди. Якщо ми цього не зробимо, що зупинить росіян від того, щоби дійти до кордону Польщі? Нічого”, – сказав він.

Нагадаємо, раніше РФ розповсюдила дезінформацію про постачання Україні 10 тисяч польських бракованих гвинтівок.

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