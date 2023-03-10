У п’ятницю в Україні до +13, невеликий дощ

У п’ятницю, 10 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі в Україні, вдень у східних, південно-східних областях, на Закарпатті та Волині невеликий дощ, у північній частині з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-західний (вночі на Правобережжі - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на півночі країни від 2° тепла до 3° морозу; вдень 8-13° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 17°, у північних областях 4-9° тепла.

Нагадаємо, минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.