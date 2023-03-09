ДСНС отримала від Кореї 100 пікапів

Корейське Агентство міжнародного співробітництва передало ДСНС 100 сучасних пікапів Ssang Yong.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Ці автомобілі будуть розподілені між піротехнічними підрозділами, гірськими рятувальними підрозділами та Оперативно - координаційними центрами ДСНС”, - зазначив голова ДСНС Сергій Крук.
Він уточнив, що з початком повномасштабної війни в Україні у ДСНС стало в рази більше завдань. Тому перелік першочергових потреб для посилення спроможностей ДСНС постійно оновлюється.
Наразі у ДСНС існує гостра потреба у техніці та обладнанні, а саме в модулях життєзабезпечення, спеціальній, пожежно-рятувальній та інженерній техніці спеціальних засобах захисту, засобах для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів тощо.
Нагадаємо, у ДСНС збільшують кількість піротехніків. Для забезпечення виконання робіт у службі працюють над збільшенням чисельності піротехнічних розрахунків на 500 осіб.