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ДСНС отримала від Кореї 100 пікапів

Наразі у ДСНС все ще існує гостра потреба у техніці та обладнанні.

ДСНС отримала від Кореї 100 пікапів
Фото: Пресслужба ДСНС

Корейське Агентство міжнародного співробітництва передало ДСНС 100 сучасних пікапів Ssang Yong.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Ці автомобілі будуть розподілені між піротехнічними підрозділами, гірськими рятувальними підрозділами та Оперативно - координаційними центрами ДСНС”, - зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

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Він уточнив, що з початком повномасштабної війни в Україні у ДСНС стало в рази більше завдань. Тому перелік першочергових потреб для посилення спроможностей ДСНС постійно оновлюється.

Наразі у ДСНС існує гостра потреба у техніці та обладнанні, а саме в модулях життєзабезпечення, спеціальній, пожежно-рятувальній та інженерній техніці спеціальних засобах захисту, засобах для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів тощо.

Нагадаємо, у ДСНС збільшують кількість піротехніків. Для забезпечення виконання робіт у службі працюють над збільшенням чисельності піротехнічних розрахунків на 500 осіб.

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