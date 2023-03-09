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Внаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини чоловік отримав поранення

Нікопольщину обстріляли із важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів росіянами Дніпропетровщини чоловік отримав поранення
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні, 9 березня, російські окупаційні війська завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.  

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Протягом дня окупаційна армія РФ тричі завдала ударів по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії”, - написав Лукашук. 

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Він уточнив, що 73-річний чоловік отримав поранення, його ушпиталили. 

Зараз поранений знаходиться в лікарні у стабільному стані. 

Внаслідок обстрілів було потрощено з десяток приватних будинків і три господарські споруди. 

Нагадаємо, кількість загиблих у результаті обстрілу Херсона збільшилася до чотирьох. Наразі відомо про одну людину, що отримала поранення внаслідок атаки.

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