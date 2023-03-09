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Окупанти обстріляли з мінометів і ствольної артилерії прикордоння Сумщини і Чернігівщини

Втрат немає.

Окупанти обстріляли з мінометів і ствольної артилерії прикордоння Сумщини і Чернігівщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє у Telegram ОК “Північ”.

  • З 11:45 до 12:45 повідомили про 14 “приходів”, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Єліне.
  • З 17:00 до 17:40 повідомили про 10 “приходів”, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Середина-Буда.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

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Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли чотири громади Сумщини. 

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