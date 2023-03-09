Угода про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом – нікчемна, – МЗС України

В МЗС України відреагували на те, що голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Олександр Суботін підписав угоду про співпрацю з владою окупаційної адміністрації Криму.

“Угода про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України”, – повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Олександра Суботіна як на особу, яка створює загрозу національній безпеці України. Посольству України в Мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС Білорусі.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України відкинули скандальні заяви Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до вибуху російського літака на аеродромі у Білорусі.