Окупанти пошкодили Каховську ГЕС, водосховище обміліло, – Дніпропетровська ОВА

Утримання рівня води у водосховищі критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що через пошкодження росіянами Каховської ГЕС обміліло водосховище.

Наразі всі зусилля докладаються для утримання рівня води в Каховському морі, написав він у Telegram.

На нараді з головами громад, керівниками РВА та представниками водоканалів Криворізького та Нікопольського районів він зазначив, що утримання рівня води в морі – це "критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини".

"Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги", – зазначив Лисак.

Раніше повідомлялося, що дії росіян на Каховській ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи.