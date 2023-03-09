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Окупанти пошкодили Каховську ГЕС, водосховище обміліло, – Дніпропетровська ОВА

Утримання рівня води у водосховищі критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини.

Окупанти пошкодили Каховську ГЕС, водосховище обміліло, – Дніпропетровська ОВА
Фото: EPA/UPG

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що через пошкодження росіянами Каховської ГЕС обміліло водосховище.

Наразі всі зусилля докладаються для утримання рівня води в Каховському морі, написав він у Telegram.

На нараді з головами громад, керівниками РВА та представниками водоканалів Криворізького та Нікопольського районів він зазначив, що утримання рівня води в морі – це "критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини".

"Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги", – зазначив Лисак.

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Раніше повідомлялося, що дії росіян на Каховській ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи.

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