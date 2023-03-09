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На Волині в лавах СБУ викрили прихильницю "русского мира"

Жінка намагалась представити збройну агресію Росії проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

На Волині в лавах СБУ викрили прихильницю "русского мира"
Фото: СБУ

У Волинській області співробітники Служби безпеки викрили у власних лавах ще одну прихильницю "русского мира". 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Також вона намагалась представити збройну агресію Росії проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі. Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова Зміїний.

Наразі жінці овідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що СБУ викрило на антиукраїнській діяльності свою співробітницю на Рівненщині.

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