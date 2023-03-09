Центри крові потребують донорів резус-негативної належності

Серед українців не більше ніж 14% мають кров резус-негативної належності.

Восени минулого року в Україні стартувала національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором!». Завдяки підтримці українців вдалося достатньо збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові.

Про це повідомляє МОЗ.

В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки. Проте серед українців, як і серед всього населення Європи, не більше ніж 14% мають кров резус-негативної належності. Відповідно і кількість донорів резус-негативного фенотипу — невисока.

В критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи.

Тому важливими є сталі запаси компонентів крові усіх груп і резус-належності.

Щоб здати кров, необхідно зателефонувати до центру крові у вашому місті або найближчому до вас. Медики запропонують вам для здавання конкретний день і час, а також проінформують про підготовку до донорства.

Якщо ви живете далеко від центру крові, ви можете дізнатися, коли виїзна бригада, яка проводить забір крові, працюватиме саме у вашому регіоні.

Актуальні телефони центрів крові — за посиланням.

Якщо у вашому колективі є багато охочих здати кров, можна повідомити про це найближчий центр крові і запросити виїзну бригаду для забору крові. Алгоритм, як організувати день донора на робочому місці — за посиланням.

Детальніше про відповідальне донорство, його важливість під час війни, а також відповіді на всі питання, які можуть виникати під час підготовки до здачі крові, можна дізнатись на сайті УЦТК у відповідному розділі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові. Над його створенням почали працювати одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ.