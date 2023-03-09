Сьогодні українці відзначають день народження поета.

Українські військові прочитали вірш "Заповіт" з нагоди дня Тараса Шевченка, який Україна відзначає у день народження поета 9 березня

Відповідне відео опублікував Мілітарі Медіа Центр.

На ньому також є пам'ятник Тарасу Шевченку в селищі Бородянка на Київщині, який був розстріляний російськими окупантами, але вистояв.

Нагадаємо, в неділю, 12 березня, Український Дім в Данії проведе подію з нагоди дня Тараса Шевченка.

У липні минулого року в рамках проєкту солідарності з Україною Ален Делон прочитав вірші Тараса Шевченка.

Раніше, до 30-ї річниці Незалежності України реалізували проєкт із творчої реконструкції голосу Шевченка.