Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
Розстріляним росіянами полоненим виявився боєць ТрО “Північ” Олександр Мацієвський
Розстріляним росіянами полоненим виявився боєць ТрО “Північ” Олександр Мацієвський
У Київській області працювали сили ППО (оновлено)
У Київській області працювали сили ППО (оновлено)
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоЖиття

Захисники України прочитали "Заповіт" Шевченка

Сьогодні українці відзначають день народження поета.

Захисники України прочитали "Заповіт" Шевченка
Фото: Скріншот відео

Українські військові прочитали вірш "Заповіт" з нагоди дня Тараса Шевченка, який Україна відзначає у день народження поета 9 березня

Відповідне відео опублікував Мілітарі Медіа Центр.

На ньому також є пам'ятник Тарасу Шевченку в селищі Бородянка на Київщині, який був розстріляний російськими окупантами, але вистояв.

Нагадаємо, в неділю, 12 березня, Український Дім в Данії проведе подію з нагоди дня Тараса Шевченка.

У липні минулого року в рамках проєкту солідарності з Україною Ален Делон прочитав вірші Тараса Шевченка.

Раніше, до 30-ї річниці Незалежності України реалізували проєкт із творчої реконструкції голосу Шевченка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також