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До 30-ї річниці Незалежності відтворили голос Тараса Шевченка

Голос Великого Кобзаря реконструювали на основі антропометричних даних.

До 30-ї річниці Незалежності відтворили голос Тараса Шевченка
Фото: president.gov.ua

До 30-ї річниці Незалежності України реалізували проєкт із творчої реконструкції голосу видатного українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Відтепер кожен може почути, як міг би звучати великий Тарас Шевченко. До 30 річниці Незалежності України TABASCO за підтримки МЗС України реалізувало фантастичний проєкт із творчої реконструкції голосу найвідомішого українського митця", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, записів мови письменника немає, але завдяки новітнім технологіям на основі антропометричних даних та нейромережі за відсутності будь-якого запису команді TABASCO вдалося синтезувати голос Шевченка.

Як повідомляли, у Києві на площі Конституції, перед будинком Верховної Ради, урочисто відкрили стенд із Прапором Незалежності України.

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