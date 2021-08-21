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Заступник генсека НАТО відвідає Київ 23-24 серпня

Мірче Джоане візьме участь у саміті Кримської платформи та урочистостях до Дня Незалежності.

Заступник генсека НАТО відвідає Київ 23-24 серпня
Заступник генсека НАТО Мірче Джоане
Фото: nato.int

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане відвідає Київ 23-24 серпня. Він візьме участь в установчому саміті Кримської платформи та урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"23 серпня заступник генерального секретаря візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, де виступить під час інавгураційної сесії та під час панелі "Загрози Азовсько-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль та шляхів деокупації"", - йдеться у повідомленні.

24 серпня 2021 року Мірче Джоане відвідає святкування 30-ї річниці незалежності України.

Під час свого візиту він також проведе двосторонні зустрічі зі спікером Верховної ради Дмитром Разумковим, віцепрем’єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною та іншими.

Нагадаємо, в установчому саміті Кримської платформи візьмуть участь всі 30 країн-членів НАТО.

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