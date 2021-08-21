РНБО визначила пріоритети воєнної політики України

Рада національної безпеки і оборони України схвалила проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Проєкт було схвалено 20 серпня на засіданні РНБО, повідомив Міністр оборони України Андрій Таран.

За його словами, схвалений оборонний бюлетень України Міноборони розробляло за результатами оборонного огляду за новою методикою: “плануванням на основі спроможностей”. Це відповідає сучасним підходам, притаманним державам-членам НАТО.

Передбачається, що воєнна політика України буде реалізуватися, за такими основними напрямами, як забезпечення відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону та запобігання воєнним конфліктам з будь-якими іноземними державами.

“Прийняття документа дозволить здійснити планування всеохоплюючої оборони України з розробленням плану оборони України, Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, оперативних планів і планів застосування сил та засобів оборони”, – йдеться у повідомленні.

Серед інших напрямів реалізації воєнної політики України:

набуття державними органами необхідних інституційних спроможностей щодо своєчасного й організованого проведення мобілізації,

задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії та ефективного управління оборонними ресурсами,

участь у спільних операціях та навчаннях для задоволення критеріїв членства в Північноатлантичному Альянсі з подальшою інтеграцією в євроатлантичні безпекові структури.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний заявив, що Україна готова до відбиття атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів.