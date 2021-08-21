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У керівництві Нацполіції відбулися кадрові зміни

Призначено нового начальника кримінальної поліції та очільника департаменту стратегічних розслідувань.

Першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції став генерал поліції третього рангу Михайло Кузнєцов. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції очолив полковник поліції Валентин Копаєв. 

Про це повідомляє управління комунікації Нацполіції України.

Зазначається, що Михайло Кузнєцов працює в системі МВС понад 20 років. До призначення першим заступником голови - начальником кримінальної поліції був керівником Департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіції. 

Михайло Кузнєцов
Фото: https://mvs.gov.ua/
Михайло Кузнєцов

Михайло Кузнєцов брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України, отримав статус учасника бойових дій. 

Також наказом глави Нацполіції на посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань призначено полковника поліції Валентина Копаєва.

До цього призначення він працював на посаді начальника управління Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Нагадаємо, що на минулому тижні відбулася зміна керівника поліції Києва. Замість Андрія Крищенка, який займав посаду з 2015 року, призначили Івана Вигівського з Полтави.

20 серпня про звільнення з посади повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель.

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