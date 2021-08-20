Директор київського комунального підприємства отримав підозру через світлофори

Поліція закидає службову недбалість, що призвела до збитків на 15 млн гривень.

Національна поліція повідомила про підозру директору комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" Віктору Чернію.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Слідство вважає, що він допустив крадіжку 15 млн гривень, виділених на встановлення світлофорів.

"Протягом 2019 року між КП «Центр організації дорожнього руху» та суб’єктом господарювання укладено ряд договорів підряду щодо будівництва світлофорних об’єктів на території міста Києва на загальну суму 20,3 млн грн. Проте підрядником роботи виконано не в повному обсязі та за завищеною вартістю, а отримані від комунального підприємства понад 15 млн грн перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Підозру директору КП "Центр організації дорожнього руху" повідомили за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу, а директору фірми-підрядника - за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна).

Центр організації дорожнього руху, колишній "Київдорсервіс", розробляє схеми організації дорожнього руху, організовує рух великовагового транспорту, паркування транспортних засобів, розвиває об'єкти велосипедної і пішохідної інфраструктури. На його балансі, зокрема, перебувають київські світлофори, "лежачі поліцейські", дорожні знаки, дорожні інформаційні табло.