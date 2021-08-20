Поранені на Донбасі військовослужбовці отримають премії до Дня Незалежності

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовими преміями військовослужбовців Сухопутних військ, які отримали поранення в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов’язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в документі.

Розмір грошової премії залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2500 до 10 тис. гривень.

"Саме завдяки нашим військовослужбовцям, що зараз стримують агресора на передовій, ми маємо можливість урочисто святкувати День Незалежності. Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Хочу наголосити, що ми зробимо усе можливе, щоб кожен, хто отримав поранення та виявив бажання залишитися на службі в Сухопутних військах, зміг продовжити службу", - наголосив генерал-полковник.

Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту ЗСУ та наказу Міністерства оборони "Про бюджетну політику МО України на 2021 рік".

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що Німеччина прийме на лікування групу українських військовослужбовців, які отримали поранення на Донбасі.