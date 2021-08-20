СБУ закликає українців бути пильними під час святкування Дня Незалежності

У цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда та зростає вірогідність диверсій.

Служба безпеки України закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що напередодні та під час святкування традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, а також зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

"Служба безпеки системно протидіє цим проявам. Зокрема, в останні місяці у більшості регіонів країни Служба провела низку антитерористичних навчань та відпрацювала дії із захисту стратегічно важливих об’єктів. У СБУ працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни - 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

На гарячу лінію потрібно телефонувати у випадку, якщо ви:

маєте інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;

помітили підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

побачили підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;

виявили підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях;

з інших питань.

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Нагадаємо, ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія може піти на провокацію, щоб зірвати установичий саміт Кримської платформи 23 серпня та святкування Дня Незалежності.