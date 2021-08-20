Російські найманці 9 разів порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких - сім обстрілів і два прольоти безпілотників. В результаті обстрілів бойовиків загинув військовий - львів'янин Василь Островський.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині – ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, Василь Островський - четверта бойова втрата ЗСУ з початку серпня. 7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант 58-ї омпбр Ярослав Семеняка із Конотопського району Сумської області.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович з Новограда-Волинського на Житомирщині.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат 28-ї омбр Артем Мазур із Олександрійського району Кіровоградської області.