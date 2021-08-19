Правоохоронці затримали двох активістів, що намагалися завадити незаконній забудові історичної садиби Барбана в центрі Києва.

Про це “Громадському” повідомила пресофіцерка Шевченківського відділу поліції Києва Ганна Зубрєва.

Причиною, як зазначається, стала сутичка. Активісти, які намагалися завадити незаконній забудові маєтку, перекрили дорогу. Тим часом один з автомобілістів намагався проїхати перекритою вулицею. В результаті між ними сталася бійка.

Учасників сутички доправили до відділку поліції, де на них склали адмінпротоколи.

Раніше сьогодні компанія "Інформаційна група Агентство столичних повідомлень" почала розбирати столітню садибу Барбана на Обсерваторній вулиці в Києві, попри протести місцевих мешканців.

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

Фото: facebook.com/AmiDPerov

Фото: facebook.com/AmiDPerov

Рух вулицею заблоковано через протести.

Роботи проводяться, незважаючи на те, що у травні Міністерство культури та інформаційної політики направило забудовнику припис про припинення земляних та будь-яких будівельних робіт на цьому об'єкті.

18 серпня на подвір'я будинку намагалися завезти трактор, але його не пропустили активісти з сусідніх будинків, але наступного дня демонтаж все одно почався. На світлинах, опублікованих в соцмережах, видно, що будівельники вже розібрали дах садиби. Ще вчора він був на місці.

Садиба титулярного радника Барбана була побудована на початку 20 сторіччя. Це одноповерховий будинок, який розташований в кількох сотнях метрів від Львівської площі в центрі Києва.

За даними громадської організації "Мапа реновації", що у 2015 році Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. В обґрунтуванні зазначали: "Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором — русти, лиштви, складний карниз. Цінна пам'ятка культурного надбання міста Києва". Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не має.

Її власником є ТОВ "Інформаційна група Агентство столичних повідомлень".

На місці будинку хочуть побудувати чергову висотку.