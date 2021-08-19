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Сьогодні на Донбасі загинув 41-річний львів’янин Василь Островський (оновлено)

Він за контрактом служив у 24-ій ОМБр імені короля Данила.

Сьогодні на Донбасі загинув 41-річний львів’янин Василь Островський (оновлено)
Фото: Макс Левин

Український військовий загинув на Донбасі сьогодні, 19 серпня. У результаті ворожого обстрілу він отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Як зазначається у ранковому зведенні, станом на 7:00 зафіксовано вже три обстріли з боку російських окупантів.

Зокрема, у напрямку Новоолександрівки ворог вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорка окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Минулої доби в зоні ООС було зафіксовано три обстріли з боку російських найманців.

Так, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Оновлення. Сьогодні, 19 серпня, від кулі снайпера загинув львів’янин, військовослужбовець служби за контрактом, командир мотопіхотного відділення військової частини А0998 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Василь Островський.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У 41-річного загиблого залишився малолітній син.

Василь Островський
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy
Василь Островський

Василь Островський - четверта бойова втрата ЗСУ з початку серпня. 7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант  58-ї омпбр Ярослав Семеняка із Конотопського району Сумської області.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович з Новограда-Волинського на Житомирщині.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат 28-ї омбр Артем Мазур із Олександрійського району Кіровоградської області.

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