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У Києві провели першу репетицію параду до 30-річчя Незалежності України

Загалом заплановано три репетиції - 18, 20 та 22 серпня.

Фото: Lb.ua

У Києві відбулася перша репетиція військового параду до 30-річчя Незалежності України. Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, вона стартувала після 15 години на вулиці Хрещатик у центрі Києва.

Для проведення репетиції рух у центрі столиці було перекрито.

На Хрещатику була присутня велика кількість військовослужбовців. Центральною вулицею Києва пройшла механізована колона - з важкою технікою.

Цьогоріч у параді вперше візьмуть участь кінологічні підрозділи зі службовими собаками. Сьогодні вони також були присутні на репетиції.

Загалом заплановано три репетиції - 18, 20 та 22 серпня. Відповідно і рух обмежуватимуть у ці дні з 15:30 до 01:15. Повний перелік вулиць опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, в цьогорічних урочистостях до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 тис. військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Проходження пішої колони Хрещатиком уперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України і майже 15 країн-партнерів.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

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