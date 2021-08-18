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У Затоці після повідомлення про "мінування" з турбази евакуювали 200 відпочивальників

Поліцейські встановлюють особу "мінера".

У Затоці після повідомлення про "мінування" з турбази евакуювали 200 відпочивальників
Фото: od.npu.gov.ua

У курортному селищі Затока Одеської області через "мінування" з бази відпочинку евакуювали понад 200 осіб.

Про це повідомили в Національної поліції Одеської області.

17 серпня пізно ввечері до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про те, що замінована база відпочинку на Будакській косі. За адресою виїхали вибухотехніки та кінологи обласної поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції й рятувальники. Евакуювавши з турбази 200 відпочивальників, правоохоронці обстежили територію і, не знайшовши вибухових пристроїв та речовин, спростували інформацію.

Зараз поліцейські встановлюють особу "мінера".

Фото: od.npu.gov.ua

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до восьми років.

Нагадаємо, раніше невідомі "замінували" Київраду і вимагали біткоїни.

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