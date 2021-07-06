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Невідомі "замінували" Київраду і вимагають біткоїни

Співробітників та цивільних осіб евакуюють з будівлі.

Невідомі "замінували" Київраду і вимагають біткоїни
Фото: elise.com.ua

До Київської міської ради надійшло повідомлення про нібито замінування.

Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Наразі співробітників та цивільних осіб евакуюють з будівлі.

Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київська міська рада. Тепер із вимогою викупу у 0,5 біткоіна. Прийнято рішення про часткову евакуацію співробітників та цивільних осіб. Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя та здоров’я людей залишається пріоритетом", - написав Бондаренко у фейсбуці.

Він також продемонстрував лист, який надійшов на пошту.

Нагадаємо, 29 червня у засіданні у справі про вбивство Шеремета оголосили перерву через "мінування" суду.

23 червня було перенесено засідання у справі про розстріли на Інститутській через "мінування" Святошинського райсуду.

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