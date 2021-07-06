Морпіхи відбивають засідки умовного противника та проводять дії під час блокування маршрутів місцевим населенням.

У береговій компоненті навчань "Сі Бриз - 2021" розпочалась активна фаза.

Про це повідомляє Командування морської піхоти.

"Після отримання бойового наказу багатонаціональні тактичні групи висунулися із пункту базування в райони зосередження. Під час здійснення маршу підрозділи отримували чимало ввідних. Зокрема, тактичні групи відбивають засідки умовного противника, проводять дії під час блокування маршрутів висування місцевим населенням. Важливо, що тактичні дії щодо відбиття засідок відпрацьовуються із застосуванням засобів РЕБ. Тобто, навчання сплановані таким чином, щоб умови були максимально наближені до бойових", - йдеться у повідомленні.

Також, напередодні, американські та українські розвідувальні групи десантувалися у тил умовного противника для виявлення баз бойовиків та важливих об'єктів інфраструктури, викриття системи оборони таборів бойовиків та передачі відомостей багатонаціональним силам навчання.

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

У береговій компоненті беруть участь військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти, морської піхоти США, Збройних Сил Грузії, Збройних Сил Республіки Молодова, Державної прикордонної служби України. Також у складі українських підрозділів є курсанти 3-го курсу факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ.

Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

Нагадаємо, в Одесі 28 червня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань "Сі Бриз-2021". Участь у заході взяли представники близько 30 країн-партнерів, що залучені до маневрів. Для участі в навчаннях до Одеси прибув ракетний есмінець США USS Ross.

Цьогорічні навчання є наймасштабнішими за понад 20 років.

Речник Пентагону США Джон Кірбі заявив, що організовані Україною та США військові навчання "Сі Бриз" у Чорному морі спрямовані на підтримку стабільності в регіоні шляхом покращення взаємодії країн-членів НАТО та партнерів.

Раніше Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У посольстві країни-агресора вважають, що навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".