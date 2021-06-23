Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі

У посольстві РФ заявили, що навчання Sea Breeze "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

Росія закликала США і НАТО відмовитися від проведення спільних із Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба російського посольства у Twitter.

"Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої в Києві", - йдеться в заяві посольства'

"Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій на Чорному морі", - наголошують росіяни.

1⃣ Масштабность и явно агрессивный характер учений #SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. pic.twitter.com/v9sBPIbGE9 — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 23, 2021

В посольстві РФ також зазначили, що "прикладом багатосторонніх зусиль з підтримання миру і стабільності" в регіоні є формат Blackseafor (Чорноморська військово-морська група, - ред.).

"Всі виникаючі проблеми в цьому регіоні можуть вирішити причорноморські держави без "нав'язування" допомоги ззовні", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, цього року багатонаціональне навчання "Сі Бриз – 2021" відбудеться в північно-західній частині Чорного моря та в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях. Військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання у морі й повітрі, на суші та під водою. До навчання залучать 29 країн-членів НАТО та партнерів.

Сі Бриз" – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Зазначимо, що президент Росії Володимир Путін до 80-ї річниці початку німецько-радянської війни написав статтю, у якій звинуватив Альянс в агресивній політиці розширення. Він назвав окупацію Криму і війну в Україні наслідком "агресивної політики НАТО". На думку російського президента, перед багатьма країнами було поставлено ультиматум: або ви з Заходом, або з Росією. Наслідком такої політики, заявив Путін, стала війна в Україні.