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​ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 2 млн євро у справі про зникнення жителів Чечні у 2005 році

Влада РФ порушила кілька статей Європейської конвенції про захист прав людини, серед яких - право на життя.

​ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити 2 млн євро у справі про зникнення жителів Чечні у 2005 році
Фото: nytimes.com

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) присудив майже 2 млн євро компенсації у справі про зникнення 11 жителів чеченської станиці Бороздиновська в 2005 році.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд у Страсбурзі визнав, що російська влада порушила кілька статей Європейської конвенції про захист прав людини, серед яких - право на життя.

За свідченнями очевидців і правозахисників, влітку 2005 року близько 100 військовослужбовців батальйону "Схід" Міноборони РФ вбили  літнього місцевого жителя і вивезли в невідомому напрямку 11 осіб. Більшість військових батальйону становили вихідці з Чечні.

Росія проводила розслідування самостійно. Командування "Сходу" всі звинувачення заперечувало.

У жовтні 2005 року Грозненський гарнізонний військовий суд виніс вирок командиру роти "Сходу" Мухаді Азіева - він отримав умовний термін. Азіева визнали винним в перевищенні посадових повноважень.

Родичі зниклих звернулися до ЄСПЛ. Перше засідання суду у справі відбулося в кінці 2006 року.

Нагадаємо, у 2017 році ЄСПЛ ухвалив, що Росія повинна виплатити  285 тис. євро родичам 21 загиблого під час операції в чеченському селищі Нові Алди в лютому 2000 року.

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