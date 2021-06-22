У США п'ятьох осіб викрили на незаконному експорті зброї в Росію

Серед обвинувачуваних – двоє американців, один росіянин і два громадянина Ізраїлю.

У США п'ять осіб звинувачуються у змові з метою незаконного експорту оборонних виробів до Росії. Їм інкримінують вивіз тепловізійних прицілів і окулярів нічного бачення без ліцензії, йдеться у повідомленні Департаменту юстиції.

За даними слідства, 59-річна Олена Шифрін зі Манделейна (Іллінойс) і 55-річний Володимир Придача з Воло (Іллінойс) чотири роки здійснювали протиправні обородки з озброєнням. 17 червня їх заарештували. Обвинувачувані придбали десятки тепловізорів, більшість із яких коштує 5000-10 000 доларів.

Троє інших обвинувачуваних – 45-річний громадянин Росії Борис Полосін, 52-річний громадянин Ізраїлю Володимир Гохман, 39-річний громадянин Ізраїлю Ігор Панчерников – проживали в Каліфорнії.

Обвинувачувані нібито придбали зброю під вигаданими іменами і запевняли продавців, що не збираються її експортувати. Після цього озброєння передавали спільникам у Росії. В експортних деклараціях були зазначені інші товари.

Усім п'ятьом оголошено підозру в змові з метою порушення закону про контроль за експортом озброєння, і у випадку визнання їх виниим їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Їм також інкримінують змову з метою контрабанди та підробку експортних декларацій, що каається позбавленням волі до п'яти років.

Нагадаємо, що у червні СБУ запобігла вивезенню з України за кордон деталей до військової техніки. Контрабандист хотів вивезти прилад спостереження для самохідної артилерії, танків і бронетранспортерів.

Також він намагався вивезти до однієї з країн Євросоюзу пристрій для контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей.