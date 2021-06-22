Посол США найближчими днями повернеться в Росію

Джон Салліван прилетить до Москви до кінця цього тижня.

Посол Сполучених Штатів Джон Салліван повернеться до Москви "цього тижня", через два місяці після того, як залишив посаду на тлі погіршення відносин між Сполученими Штатами та Росією.

Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс, передає Радіо Свобода.

"Це частково тому, що ми залишаємось відданими відкритим каналам комунікації з російським урядом як для просування інтересів США, так і для зменшення ризику хибних оцінок між нашими двома країнами", – сказав Прайс.

Посол Росії Анатолій Антонов повернувся до США 20 червня. Він заявив російським медіа, що налаштований оптимістично і хоче допомогти у побудові "рівних і прагматичних" відносин.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін та його американський колега Джо Байден домовились про дзеркальне повернення послів у Вашингтон і Москву під час переговорів у Женеві.

Москва відкликала Антонова для консультацій після того, як Байден у березні заявив, що він вважає, Путіна "вбивцею".

Посол США у Москві Джон Салліван поїхав з Росії наприкінці квітня. Завуальована вимога до Саллівана поїхати з Москви стала наслідком введення санкцій проти Росії.